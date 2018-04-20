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МЧС предупредило о сильном дожде на черноморском побережье в районе Туапсе
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МЧС предупредило о сильном дожде на черноморском побережье в районе Туапсе 

ТАСС 25 минут назад
КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Сильный дождь, который может привести к подтоплениям, ожидается в пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.
"В ближайшие один-два часа 20 апреля в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается очень сильный дождь. Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что возможны подтопление пониженных участков и прибрежных территорий, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыв берегов рек, прорыв дамб прудов, подмыв опор мостов и ЛЭП. Также спасатели предупреждают о возможности нарушения работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения, затруднении в работе всех видов транспорта, аэропортов.
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