МЧС предупредило о сильном дожде на черноморском побережье в районе Туапсе

КРАСНОДАР , 20 апреля. / ТАСС /. Сильный дождь, который может привести к подтоплениям, ожидается в пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края , сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

"В ближайшие один-два часа 20 апреля в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается очень сильный дождь. Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера", — говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны подтопление пониженных участков и прибрежных территорий, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыв берегов рек, прорыв дамб прудов, подмыв опор мостов и ЛЭП. Также спасатели предупреждают о возможности нарушения работы дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения населения, затруднении в работе всех видов транспорта, аэропортов.