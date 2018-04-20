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В Новосибирске самолет совершил вынужденную посадку
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Самолет Москва — Иркутск совершил вынужденную посадку в Новосибирске 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе новосибирского международного аэропорта Толмачево.
"Самолет по решению экипажа совершил посадку в аэропорту Толмачево в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров в 05.46 (01.46 мск). К месту посадки своевременно были вызваны экипажи скорой помощи из Новосибирска и города Обь. Пассажир госпитализирован", — сообщил собеседник агентства.
В настоящее время самолет вылетел к месту назначения.
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