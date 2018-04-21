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МЧС в Приамурье переведено в режим ЧС из-за природных пожаров
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МЧС в Приамурье переведено в режим ЧС из-за природных пожаров 

Авторадио 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Из-за природных пожаров в Амурской области МЧС региона и его структурные подразделения действуют в режиме чрезвычайной ситуации. Два самолета Бе-200 привлечены к тушению пожара в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает администрация Архаринского района. В МЧС отмечают, что обстановка сложная, но контролируемая. В ведомстве надеются в ближайшее время стабилизировать общую лесопожарную обстановку. Сейчас в четырех районах Приамурья: Благовещенском, Белогорском, Октябрьском и Свободненском действует IV класс пожарной опасности. На остальной территории Приамурья установлен III класс.
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