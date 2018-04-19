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Весенний паводок в Центральной России и Поволжье пошел на спад
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Весенний паводок в Центральной России и Поволжье пошел на спад 

Авторадио 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Центральной России и в Поволжье от большой земли отрезаны 16 населенных пунктов. Затоплены десятки мостов, для жителей организованы лодочные переправы. Кроме того, по всей стране в воде остаются около 40 деревень и поселков. На Алтае, который уже пострадал от сильного наводнения, готовятся ко второй волне половодья. Ожидается, что к выходным в регионе потеплеет и уровень рек опять может начать повышаться. Сейчас там подтоплены только приусадебные участки. Пик половодья постепенно смещается на северо-запад, в регионы Урала и Сибири. К борьбе со стихией и помощи населению привлечена авиация, 700 тысяч человек и 150 тысяч единиц техники.
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