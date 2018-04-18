В Нижневартовске экстренно сел «Боинг» из Якутии

На борту боинга 737, следовавшего из Якутии Москву рейсом 477, одному из пассажиров стало плохо. Экипажем самолета принято решение приземлиться в ближайшем крупном городе.

Происшествие произошло 17 апреля. В 8:10 самолет сел в аэропорту Нижневартовска и уже в 8:50 продолжил свой путь. Пассажира приняла скорая помощь и отвезла в медучреждение.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», на борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа.