В Нижневартовске экстренно сел «Боинг» из Якутии 

На борту боинга 737, следовавшего из Якутии в Москву рейсом 477, одному из пассажиров стало плохо. Экипажем самолета принято решение приземлиться в ближайшем крупном городе.
Происшествие произошло 17 апреля. В 8:10 самолет сел в аэропорту Нижневартовска и уже в 8:50 продолжил свой путь. Пассажира приняла скорая помощь и отвезла в медучреждение.
Как отметили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», на борту находилось 158 пассажиров и 6 членов экипажа.
Напомним, накануне самолет, следовавший из Москвы в Ханты-Мансийск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре, потому что одной пассажирке стало плохо. Оказалось, пассажирами самолета были артисты хора им. Пятницкого. К счастью на борту находился врач из ОКБ Ханты-Мансийска, который несколько раз реанимировал девушку.