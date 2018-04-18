Ещё
МАК: Ми-8 потерпел крушение из-за столкновения с антенной мачтой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МАК: Ми-8 потерпел крушение из-за столкновения с антенной мачтой 

Мир24 1 час назад
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) озвучили причину крушения вертолета Ми-8, разбившегося 11 апреля в Хабаровске. По данным экспертов, перед падением винтокрылая машина задела антенную мачту.
Мир24: последние новости
В Монголии у границы с Россией произошло 5-балльное землетрясение Время половодья: спасателей в России проверяют в реальной обстановке Туман помешал семи самолетам приземлиться в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью214
Самолетам США разрешили летать над Россией117
В России готовят сюрприз для безработных182
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом64
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram84
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение