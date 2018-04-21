Из-за мощного урагана в аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

Отложен вылет почти 80 самолетов.

В аэропортах Москвы и столичного региона задержаны несколько десятков рейсов, это произошло из-за мощного урагана, который накрыл столицу и область 21 апреля. Как следует из информации сервиса «Яндекс. Расписание», отложен вылет почти 80 самолетов.

По данным авиадиспетчерских служб, аэропорты столицы в целом сумели справиться с кризисной ситуацией, образовавшейся из-за непогоды. Однако несколько самолетов были вынуждены совершить посадку не во Внуково , а в других аэропортах.

«Московские аэропорты сумели противостоять стихии, не допустив транспортного коллапса. Однако командиры трех воздушных судов решили отказаться от посадки во Внуково и ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург , а также в Домодедово Шереметьево », — сообщили собеседники агентства «Интерфакс»

Стихия обрушилась на Москву во второй половине дня 21 апреля. Вечером и ночью ураган может продолжиться, москвичей предупредили о второй волне с ливнем и штормовым ветром. Пик непогоды должен случиться в ночь на воскресенье. В результате буйства стихии пострадали 17 человек, погиб один ребенок.