Росавиация разрешила полеты из аэропорта Нальчика после проверки состояния ВПП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. / ТАСС /. Комиссия Росавиации после проверки взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Нальчика разрешила ему принимать самолеты. Об этом сообщил ТАСС начальник Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев.

Как сообщалось, с 7 по 9 апреля в аэропорту, который построен в 1945 году, проводился плановый текущий ремонт ВПП, рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт проводился в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Нальчика устранил практически все выявленные ведомством недостатки.

"Комиссией Южного МТУ Росавиации в период с 11.04.2018 по 12.04.2018 года проведена проверка соответствия искусственного покрытия аэродрома Нальчик требованиям нормативных документов после окончания текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Аэродром Нальчик готов к приему воздушных судов", — сказал собеседник агентства.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.