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Самолет с разрушенным фюзеляжем приземлился в московском аэропорту
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Самолет с разрушенным фюзеляжем приземлился в московском аэропорту 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, приземлился в одном из московских аэропортов с поврежденным фюзеляжем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
После осмотра воздушного судна было выявлено разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла. В настоящее время выясняется, когда именно это произошло, проводится оценка технического состояния самолета.
При этом телеканал не указывает, в каком аэропорту приземлился лайнер и какой авиакомпании он принадлежит.
В начале марта пассажирский самолет киргизской авиакомпании Tez Jet совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя. Судно благополучно приземлилось в международном аэропорту «Манас» спустя полчаса после начала полета.
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