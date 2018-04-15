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В рухнувшем под Липецком самолете был замглавы летно-спортивного клуба
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В рухнувшем под Липецком самолете был замглавы летно-спортивного клуба 

Свободная пресса 1 час назад
При крушении самолета в Липецкой области погиб заместитель руководителя клуба «Сапсан». Стали известны подробности авиакатастрофы под Липецком. Выяснилось, что одной из жертв авиакатастрофы стал заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский.
Такую информацию озвучил директор АТСК «Сапсан» ДОСААФ России Владимир Жилкин. По его словам, самолет был частным и аэроклубу не принадлежал.
«Выполняли полет в частном порядке. Упал на поле, никто на земле не пострадал. Предположений много, их озвучивать не буду. После того как пройдет расследование, тогда все причины», — цитирует Жилкина «РБК».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Липецкой области. Самолёт Zlin-142 упал днём 14 апреля недалеко от населённого пункта Шаршки в Усманском районе области. В момент крушения на борту воздушного судна находились пилот и пассажир. В результате случившегося оба они погибли. Причины крушения летательного аппарата устанавливает Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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