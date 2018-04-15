В рухнувшем под Липецком самолете был замглавы летно-спортивного клуба

При крушении самолета в Липецкой области погиб заместитель руководителя клуба «Сапсан». Стали известны подробности авиакатастрофы под Липецком . Выяснилось, что одной из жертв авиакатастрофы стал заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский. Такую информацию озвучил директор АТСК «Сапсан» ДОСААФ России Владимир Жилкин. По его словам, самолет был частным и аэроклубу не принадлежал. «Выполняли полет в частном порядке. Упал на поле, никто на земле не пострадал. Предположений много, их озвучивать не буду. После того как пройдет расследование, тогда все причины», — цитирует Жилкина « РБК ». Ранее «Свободная пресса» сообщала, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Липецкой области. Самолёт Zlin-142 упал днём 14 апреля недалеко от населённого пункта Шаршки в Усманском районе области. В момент крушения на борту воздушного судна находились пилот и пассажир. В результате случившегося оба они погибли. Причины крушения летательного аппарата устанавливает Следственный комитет . Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Новости авиакатастроф: В Алжире разбился Ил-76, десятки погибших