Катастрофы легкомоторных самолетов в РФ с 2017 года. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 апреля 2018 года легкомоторный самолет Zlin-142 потерпел крушение близ населенного пункта Шашки (Усманский район Липецкой области). Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир, они погибли.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию катастроф легкомоторных самолетов на территории РФ, в результате которых погибли люди. По данным открытых источников, с начала 2017 года произошло 12 таких ЧП (без учета инцидента 14 апреля 2018 года), жертвами которых стали в общей сложности 19 человек.
17 мая 2017 года близ села Матчерка Земетчинского района Пензенской обл. разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» (регистрационный номер RA-0395A), принадлежавший ООО «СоюзАгро». Пилот погиб. Самолет совершал облет поля для обработки его удобрениями и зацепил провода линии электропередачи.
27 мая 2017 года в районе деревни Горки (Московская область) потерпел катастрофу легкомоторный самолет Як-18Т (регистрационный номер RA-0809G). На борту находились пилот и двое пассажиров — мужчина и женщина. Все трое погибли. По показаниям очевидцев авиапроисшествия, воздушное судно столкнулось с земной поверхностью при выполнении правого разворота со снижением.
10 июня 2017 года частный легкомоторный самолет ОБ-31 (регистрационный номер RA-0109A) столкнулся с березой и совершил жесткую посадку близ села Нижняя Чернавка в Вольском районе Саратовской области. Пилот, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Самолет по заказу местного фермера должен был выполнять работы по опрыскиванию полей. ЧП произошло в ходе первого пробного полета.
25 июня 2017 года в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики, близ села Урвань в поле упал и разрушился легкомоторный самолет марки «Сигма-4». Пилот погиб.
26 июня 2017 года рядом с аэродромом ДОСААФ у хутора Грушевый (Ставропольский край) потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет. Погиб управлявший воздушным судном пилот Владимир Борзов, заслуженный мастер спорта СССР, бывший член сборной СССР по авиамодельному спорту.
30 июня 2017 года одноместный легкомоторный самолет «Арго-02» совершил жесткую посадку близ села Зеленовка (Ставропольский район Самарской области). Пилот был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, от которой в тот же день скончался в больнице.
7 июля 2017 года в районе ул. Заречная г. Тамбова потерпел крушение частный легкомоторный самолет Bristell NG-5 (регистрационный номер RA-1627G). Погиб пилот Александр Комбаров 1966 года рождения, на земле жертв и разрушений не было. Воздушное судно участвовало в показательных полетах, посвященных окончанию обучения студентов Тамбовского госуниверситета имени Г. Р. Державина.
11 августа 2017 года на аэродроме Бердск-Центральный (Новосибирская область) при проведении учебно-тренировочного полета потерпел крушение легкомоторный самолет PZL-104 Wilga ДОСААФ России. Погиб летчик-инструктор Сергей Дадыкин — опытный пилот, имевший налет более 10 тыс. ч на 30 типах летательных аппаратов. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность двигателя.
2 сентября 2017 года на аэродроме Черное ДОСААФ России (Балашихинский район Московской области) в ходе авиашоу, приуроченного к 70-летию самолета Ан-2, биплан этого типа (регистрационный номер RA-35171) попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого не был предназначен, опустился ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел. На борту погибли пилот Дмитрий Сухарев и фотокорреспондент— любитель Борис Тылевич. После падения Ан-2 полеты на авиашоу были прекращены. 6 сентября 2017 года представители Росавиации сообщили, что пилот не имел допуска к управлению данным типом самолета, а у самой разбившейся машины еще в 2012 году истек сертификат летной годности. Согласно данным расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной катастрофы явился «неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета». Летчик не смог вывести самолет из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте.
8 октября 2017 года в Предгорном районе Ставропольского края произошло крушение легкомоторного самолета Як-52 (регистрационный номер RA-1765G), принадлежавшего жителю Ессентуков. В результате погибли два человека — владелец воздушного судна 1967 года рождения и бывший военный летчик 1945 года рождения. Минераловодский транспортный прокурор Андрей Галушко сообщил ТАСС, что владелец самолета не получал разрешения на полет от Росавиации.
6 ноября 2017 года самолет Ан-2Р (регистрационный номер RA-02305, владелец — ООО «Зодиак Групп», арендатор — компания «Дальтрансаэро»), выполнявший частный грузовой рейс из поселка Экимчан (Селемджинский район Амурской области) в Хабаровский край, потерпел крушение вскоре после взлета. В полете двигатель стал работать нестабильно, с хлопками. Экипаж пытался вернуться на аэродром вылета, но в 600 м от взлетно-посадочной полосы двигатель отказал, самолет резко снизился, жестко приземлился в районе Покровского ключа и сгорел. Один из летчиков от полученных ожогов скончался на месте, второй член экипажа был госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 декабря 2017 года в аэропорту Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) потерпел крушение самолет ТВС-2МС (модификация Ан-2, регистрационный номер — RA-01460) АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», следовавший в поселок Харута. После взлета воздушное судно не смогло набрать высоту и упало на летное поле. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. Два человека погибли, еще двое позднее скончались в больницах от полученных травм.