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«Вертолеты России» окажут помощь семьям погибших в крушении Ка-29
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«Вертолеты России» окажут помощь семьям погибших в крушении Ка-29 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: ТАСС
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» выражает соболезнования семьям погибших в крушении вертолета Ка-29, сообщает в пятницу пресс-служба холдинга.
В компании добавили, что семьям жертв катастрофы будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, а специалисты завода-производителя вертолета — «Камов» — уже находятся на месте происшествия.
«Коллектив холдинга «Вертолеты России» выражает соболезнования родным и близким летчиков-испытателей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полетов Государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета — АО «Камов». На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия», — сообщили в компании.
Ранее в пятницу вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря при проведении ночных испытательных полетов.
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