«Вертолеты России» окажут помощь семьям погибших в крушении Ка-29

В компании добавили, что семьям жертв катастрофы будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, а специалисты завода-производителя вертолета — «Камов» — уже находятся на месте происшествия.

«Коллектив холдинга «Вертолеты России» выражает соболезнования родным и близким летчиков-испытателей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полетов Государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета — АО «Камов». На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия», — сообщили в компании.

Ранее в пятницу вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря при проведении ночных испытательных полетов.