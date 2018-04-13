На острове Амбаэ вновь ввели режим ЧП

Власти расположенного в Тихом океане государства Вануату вновь объявили режим чрезвычайного положения на острове Амбаэ. Связано это с повышенной активностью вулкана Манаро.
Пепел губит посевы, отравляет воду и делает территорию непригодной для жизни людей. В ближайшее время начнется эвакуация местных жителей. Их перевезут на соседние острова, сообщает ТАСС.
Напомним, в сентябре прошлого года власти Вануату уже вводили режим ЧП в связи с угрозой извержения вулкана. Тогда эвакуировали свыше 11 тысяч человек. В конце октября режим ЧП был отменен. Вануату находится на 83 островах, расположенных между Австралией и Республикой Фиджи.