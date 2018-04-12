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В Воронежской области разбился Як-130
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В Воронежской области упал Як-130 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Что именно произошло с самолетом, не уточняется. По данным агентства, летчики успели катапультироваться.
Собеседники ТАСС в региональных экстренных службах подтвердили информацию о ЧП. Данных о состоянии пилотов пока нет.
РИА Новости уточняет, что авария произошла во время планового учебно-тренировочного полёта Як-130. Самолет упал в безлюдной местности.
Командир экипажа доложил о технической неисправности одного из агрегатов самолета, после чего руководитель полётов дал команду катапультироваться. По данным агентства, летчики благополучно приземлились, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Накануне, 11 апреля, в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. При крушении погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа.
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