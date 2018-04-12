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Аэропорт Уфа получил престижную авиапремию «Крылья России — 2018»
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Аэропорт Уфа получил престижную авиапремию «Крылья России — 2018» 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уфимский аэропорт получил престижную премию и стал единственным региональным аэропортом — лауреатом «Крылья России — 2018». Судьи сравнили уровень Уфы с аэропортом Внуково.
— 21-я церемония вручения премии имени Евгения Чибирева прошла в Москве 10 апреля. В этом году ее вручали по 12 номинациям, за которые боролись 100 соискателей. Лучшим аэропортом этого года стал воздушный порт в Москве Шереметьево. Уфа и Внуково получили дипломы, — сообщили сотрудники аэропорта.
Победителей выбирали по нескольким критериям — количество пассажиров, маршрутов, уровень сервиса для пассажиров и оснащенность высокотехнологичным оборудованием.
Для Уфы это уже вторая победа — в 2016-м году воздушная гавань республиканской столицы получила премию «Крылья России — 2015».
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