Уфимский аэропорт получил престижную премию и стал единственным региональным аэропортом — лауреатом «Крылья России — 2018». Судьи сравнили уровень Уфы с аэропортом Внуково.
— 21-я церемония вручения премии имени Евгения Чибирева прошла в Москве 10 апреля. В этом году ее вручали по 12 номинациям, за которые боролись 100 соискателей. Лучшим аэропортом этого года стал воздушный порт в Москве Шереметьево. Уфа и Внуково получили дипломы, — сообщили сотрудники аэропорта.
Победителей выбирали по нескольким критериям — количество пассажиров, маршрутов, уровень сервиса для пассажиров и оснащенность высокотехнологичным оборудованием.
Для Уфы это уже вторая победа — в 2016-м году воздушная гавань республиканской столицы получила премию «Крылья России — 2015».