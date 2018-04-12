Аэропорт Уфа получил престижную авиапремию «Крылья России — 2018»

аэропортом Внуково. Уфимский аэропорт получил престижную премию и стал единственным региональным аэропортом — лауреатом «Крылья России — 2018». Судьи сравнили уровень Уфы

— 21-я церемония вручения премии имени Евгения Чибирева прошла в Москве 10 апреля. В этом году ее вручали по 12 номинациям, за которые боролись 100 соискателей. Лучшим аэропортом этого года стал воздушный порт в Москве Шереметьево . Уфа и Внуково получили дипломы, — сообщили сотрудники аэропорта.

Победителей выбирали по нескольким критериям — количество пассажиров, маршрутов, уровень сервиса для пассажиров и оснащенность высокотехнологичным оборудованием.

Для Уфы это уже вторая победа — в 2016-м году воздушная гавань республиканской столицы получила премию «Крылья России — 2015».