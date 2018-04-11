Ещё
Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю Национального народного собрания Алжира Саиду Бухадже в связи с жертвами при крушении военно-транспортного самолета, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы на военном аэродроме Буфарик 11 апреля 2018 года. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — говорится в тексте телеграммы.
Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительной информации, на борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.
РИА Новости: последние новости
Алтайские синоптики назвали фейком из соцсетей данные о 62-градусном морозе Главу Приморья попросили помочь застрявшим в ОАЭ российским морякам Военный вертолет в Германии врезался в здание, один человек погиб
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля139
Заявления России о новом оружии встревожили США235
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня38
В Кремле прокомментировали заявление Трампа171
Путин прокомментировал мировую обстановку455
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение