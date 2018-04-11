Володин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире

"От имени депутатов Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы на военном аэродроме Буфарик 11 апреля 2018 года. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — говорится в тексте телеграммы.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительной информации, на борту упавшего Ил-76 находились 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа, все они погибли.