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Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте вырос на 20,7% — почти до 1,4 млн человек
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Пассажиропоток аэропорта Внуково в марте вырос на 20,7% — почти до 1,4 млн человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Пассажиропоток международного аэропорта Внуково в марте 2018 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 20,7% и составил 1 млн 371 тыс. пассажиров. Столь значительное увеличение пассажиропотока было обеспечено развитием внутренних и международных перевозок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что как и в предыдущие месяцы основной рост пришелся на международные направления: на этих рейсах было обслужено 416 тыс. пассажиров, что на 42,3% или 124 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью в марте пользовались перелеты в Стамбул, Пхукет, Милан, Баку, Гоа, Дубай, Бангкок, Душанбе, а также в Минск, Тбилиси и Ташкент.
«Объемы перевозок на внутренних воздушных линиях в марте были увеличены на 111 тыс. пассажиров или 13,2% и составили 955 тыс. пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что авиакомпания Utair в марте продолжает прочно удерживать первое место по пассажиропотоку во Внуково с долей 36,4% от объемов аэропорта. Всего в марте авиакомпания Utair перевезла 495,9 тыс. пассажиров через аэропорт Внуково. Наибольший рост пассажиропотока авиакомпании был достигнут на международных направлениях. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в марте расширила маршрутную сеть из Внуково и начала выполнять регулярные рейсы в Инсбрук и Калининград. Доля авиакомпании во Внуково составила 28,1%, а пассажиропоток «Победы» на рейсах из Внуково достиг 383,6 тыс. пассажиров, что на 41,9% или 113,3 тыс. пассажиров больше, чем в марте прошлого года.
«Пассажиропоток авиакомпании «Россия» в марте составил 310,1 тыс. пассажиров. Авиакомпания обеспечила 22,7% всех перевозок аэропорта Внуково. При этом «Россия» продолжила сохранять положительную динамику на международных воздушных линиях. Пассажиропоток члена международного альянса Star Alliance авиакомпании Turkish Airlines в марте составил 41,1 тыс. пассажиров, что на 39,2% или 11,6 тыс. пассажиров больше аналогичного периода прошлого года. Новая базовая авиакомпания «РусЛайн» начала полеты из Внуково 21 марта», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что маршрутная сеть авиакомпании в аэропорту Внуково в марте состояла из 12 внутренних и одного международного направления. «Дополнительные объемы аэропорта от новых авиакомпаний в марте 2018 г. составили 40,9 тыс. пассажиров. В марте 2018 г. в аэропорту Внуково было обработано 6 тыс. 411 тонна груза и почты, что на 13,2% больше, чем годом ранее», — добавили в пресс-службе.
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