Крупные катастрофы военно-транспортных самолетов в мире с 2014 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 апреля 2018 года в Алжире произошла катастрофа военно-транспортного самолета Ил-76. Воздушное судно упало вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике (50 км к югу от столицы страны — Алжира). По предварительным данным, в результате ЧП могли погибнуть не менее 200 алжирских военнослужащих.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию крупных (десять и более погибших) катастроф военно-транспортной авиации за последние годы. С начала 2014 года в мире зафиксировано не менее 11 таких инцидентов, жертвами которых стали в общей сложности более 460 человек.

11 февраля 2014 года в районе горного массива Джебель— Фортас в провинции Ум-эль-Буаги (Алжир) потерпел крушение военно-транспортный самолет Lockheed С-130H-30 Hercules (регистрационный номер 7T-WHM) алжирских ВВС, следовавший по маршруту Таманрассет — Уаргла — Константина. На борту находились 78 человек — военные и члены их семей. Спастись удалось только одному пассажиру, который получил серьезные травмы. Причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

17 января 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур ( провинция Идлиб ) разбился транспортный самолет Ан-26 ВВС Сирии (регистрационный номер YK-AND), перевозивший сирийских военнослужащих из Дамаска . На борту погибли 30 человек. По официальным данным, самолет разбился из-за сильного тумана.

30 июня 2015 года транспортный самолет Lockheed KC-130B Hercules (бортовой номер A-1310) 32-й эскадрильи ВВС Индонезии , следовавший внутренним рейсом из Медана в Пенанг, потерпел крушение спустя 2 минуты после взлета, упав на жилые дома и автомобили. На борту погибли 12 членов экипажа и 101 пассажир — военнослужащие и члены их семей. Кроме того, погибли 22 человека на земле. Причиной катастрофы была техническая неисправность, пилот успел сообщить на базу о неполадках с двигателем.

31 июля 2015 года транспортный самолет CASA CN-235M-200 (бортовой номер FAC1261) ВВС Колумбии , следовавший внутренним рейсом из Паланкеро в Валледупар, в сложных погодных условиях столкнулся с землей и разрушился близ города Агустин-Кодасси . Погибли находившиеся на борту 11 человек. Незадолго до катастрофы пилот сообщил диспетчеру о сбое в работе двигателя.

2 октября 2015 года транспортный самолет Lockheed C-130J Hercules 774-й экспедиционной эскадрильи воздушных перевозок 455-го экспедиционного авиакрыла ВВС США потерпел крушение в аэропорту Джелалабада ( Афганистан ). Погибли 11 человек на борту и еще три человека, находившиеся в момент катастрофы на земле. Ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ ). В ходе расследования выяснилось, что самолет не был сбит, а упал из-за того, что его командир во время погрузки в аэропорту Джелалабада заблокировал штурвал посторонним предметом (футляром очков ночного видения). Сделал он это для того, чтобы опустить рули высоты, мешавшие грузчикам. Перед взлетом он забыл про заблокированный штурвал, и через 12 секунд после отрыва от земли самолет свалился в штопор.

15 марта 2016 года легкий транспортный самолет IAI Arava (бортовой номер E-206) ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки в восточной эквадорской провинции Пастаса. Погибли все находившиеся на борту 22 человека — три члена экипажа и 19 парашютистов.

3 декабря 2016 года транспортный самолет PZL-Mielec M28 Skytruck (бортовой номер P-4201) индонезийской полиции, следовавший внутренним рейсом по маршруту Панкалпинанг — остров Батам , перестал выходить на связь восточнее городаТанджунгпинанг (провинция Архипелаг Риау). 4 декабря стало известно, что воздушное судно упало в Сингапурский пролив в районе острова Линга в провинции Архипелаг Риау. На борту находились 13 человек — пять членов экипажа и восемь пассажиров; все они погибли.

18 декабря 2016 года военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules ВВС Индонезии, выполнявший внутренний полет из города Тимика (провинция Папуа) в Вамену, при подлете к пункту назначения врезался в гору и разрушился. Погибли все 13 человек, находившиеся на борту. Причиной катастрофы могли стать плохие погодные условия.

7 июня 2017 года транспортный самолет Shaanxi Y-8 вооруженных сил Мьянмы , следовавший внутренним рейсом из города Мьей в Янгон, упал в Андаманское море в 30 км к западу от города Тавой. На борту находились 122 человека: 14 членов экипажа, 108 военнослужащих и членов их семей (гражданских лиц было около 70, из них 15 детей). Общее число тел, обнаруженных в море в ходе поисково-спасательной операции, составило 59. Все находившиеся на борту люди считаются погибшими. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за обледенения самолета после прохода через кучево-дождевые облака.

10 июля 2017 года самолет-топливозаправщик Lockheed KC-130 Hercules (бортовой номер 165000) Корпуса морской пехоты США взорвался в воздухе на границе округов Санфлауэр и Лефлор близ аэропорта Гринвуд (штат Миссисипи, США). На борту воздушного судна находились 16 человек, в результате катастрофы все они погибли. По сообщениям СМИ, самолет перевозил оружие и стрелковые боеприпасы.