Ещё
В Польше аннулировали первый отчет о крушении самолета Качиньского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше аннулировали первый отчет о крушении самолета Качиньского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском аннулировала доклад предыдущей комиссии, заявил глава новой комиссии Антони Мачеревич, сообщает РИА «Новости».
По его словам, комиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы уверена, что на борту самолета президента Леха Качиньского произошел взрыв
Предыдущая комиссия под руководством Ежи Миллера заявляла об ошибке пилотов.
"Доклад комиссии Миллера (экс-главы МВД Польши) аннулирован на основании решения комиссии (по повторному расследованию)", — сказал Мачеревич.
По его словам, первый отчет содержит «фальшивые тезисы» и сконструирован под политическим давлением.
Ранее посол России заявил о невозможности возвращения обломков самолета Качиньского в Польшу.
Газета.Ru: последние новости
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае с 6 по 8 марта Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья за сутки
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ246
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу162
Мэй готова ударить по Сирии100
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН86
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение