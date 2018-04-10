Судно с мигратами затонуло в территориальных водах Марокко, шесть человек погибли 

Рабат, 10 апреля /Синьхуа/ — По сообщению марокканских СМИ, в понедельник резиновая лодка с нелегальными мигрантами потерпела крушение в северных территориальных водах Марокко, в результате шесть человек погибли и 10 пострадали.
Как сообщили СМИ со ссылкой на мэрию северного города Танжер, группа нелегальных мигрантов пытались добраться до Испании через Средиземное море. Их резиновая лодка потерпела крушение в понедельник ранним утром у побережья Танжера. Установлено, что среди погибших четверо марокканских граждан. Десять пострадавших доставлены в больницу.
По данным Международной организации по миграции, в 2017 году свыше 3000 нелегальных мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море. —0—