Судно с мигратами затонуло в территориальных водах Марокко, шесть человек погибли

Рабат , 10 апреля / Синьхуа / — По сообщению марокканских СМИ, в понедельник резиновая лодка с нелегальными мигрантами потерпела крушение в северных территориальных водах Марокко , в результате шесть человек погибли и 10 пострадали. Как сообщили СМИ со ссылкой на мэрию северного города Танжер , группа нелегальных мигрантов пытались добраться до Испании через Средиземное море. Их резиновая лодка потерпела крушение в понедельник ранним утром у побережья Танжера. Установлено, что среди погибших четверо марокканских граждан. Десять пострадавших доставлены в больницу. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году свыше 3000 нелегальных мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море. —0—