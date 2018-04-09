Смытый асфальт и спасение коров. Как Россия переживает паводок

Потепление пришло в российские регионы и растопило снег и лед. Теперь реки выходят из берегов, затопляя приусадебные участки и жилые дома. Вода нарушила транспортное сообщение между некоторыми населенными пунктами. Хорошо, что даже в регионах, где введен режим чрезвычайной ситуации, обошлось без человеческих жертв.

Из-за выхода рек Дон , Битюг, Хопер, Ворона, Девица и Подгорная из берегов в области подтопило 19 мостов, две тысячи приусадебных участков и 354 дома, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи со стихийным бедствием режим ЧС введен в селе Гвазда Бутурлиновского района, трех сельских поселениях Новой Усмани и Калачеевском районе. Ликвидацией последствий паводка занимаются 361 человек и 120 единиц техники.

В селе Калач сотрудники МЧС вызволили из погреба упавшую корову. А в населенном пункте Шуберка прямо на кабину «КамАЗа» с дерева спрыгнул спасавшийся от воды кот.

Режим ЧС из-за паводка введен и в Волгоградской области. В настоящее время частично затоплены 29 населенных пунктов в девяти муниципальных районах.

Вода залила 2785 придворовых территорий и 188 домов, в которых проживают 531 человек.

Залитыми оказались 12 низководных мостов и одна насыпная плотина в селе Березовка Балашовского района. В Аткарском районе организованы лодочные переправы. Серьезные подтопления зафиксированы в Энгельсе . В регионе введен режим повышенной готовности к ЧС.

Из-за обильного таяния снега произошел перелив временного автомобильного моста на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов на границе Татищевского и Саратовского районов.

Весеннее половодье пришло в области 3 апреля. Затоплены 15 низководных мостов и 27 участков в Заводском районе Орла. По прогнозам, пик наводнения уже пройден, с 9 апреля началось постепенное понижение уровня воды.

Таяние снега и выход и берегов реки Тубы спровоцировал потом в расположенном на юге региона городе Минусинске

По словам местных жителей, воды затопила огороды и кладбища. Кроме того, трасса Минусинск — Городок частично ушла под воду. К понедельнику, 9 апреля, последствия подтоплений полностью ликвидированы.

Вышедшие из берегов реки затопили 32 приусадебных участка и 16 мостов, а также один участок дороги.

Из-за этого нарушилось прямое транспортное сообщение с 49 населенными пунктами, где проживают 3253 человека.

Освободившаяся ото льда река Белый Колодезь смыла асфальт на мосту в селе Студеные Хутора в Липецкой области.

Помимо этого в области подтоплены еще несколько дорог и мостов. Но дорожное сообщение между населенными пунктами не нарушено.

В регионе затоплены девять домов и 41 участок, а также несколько мостов и дорог.

По данным МЧС, пик половодья в области придется на ближайшие дни — 10 и 11 апреля.