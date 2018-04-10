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Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на тысячи гектаров за сутки
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Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на тысячи гектаров за сутки 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
На Дальнем Востоке площадь возгорания лесов выросла на 9 тыс. га из-за возникновения более 20 новых лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по региону.
"В минувшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов: 28 — в Амурской области, 27 — в Приморском крае, три — на землях лесного фонда в ЕАО, один — на землях лесного фонда в Хабаровском крае", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что площадь лесных пожаров выросла на 9 тыс. га. Практически вся, около 8.1 тыс. га, приходится на Амурскую область.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске запретили ходить в лес из-за особого противопожарного режима.
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