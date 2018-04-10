Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла на тысячи гектаров за сутки

На Дальнем Востоке площадь возгорания лесов выросла на 9 тыс. га из-за возникновения более 20 новых лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по региону. "В минувшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов: 28 — в Амурской области , 27 — в Приморском крае , три — на землях лесного фонда в ЕАО, один — на землях лесного фонда в Хабаровском крае ", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что площадь лесных пожаров выросла на 9 тыс. га. Практически вся, около 8.1 тыс. га, приходится на Амурскую область. Ранее сообщалось, что в Уссурийске запретили ходить в лес из-за особого противопожарного режима.