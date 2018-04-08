Ещё
На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На западе ФРГ эвакуировали более 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает агентство DPA.
Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.
Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.
Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.
Ежегодно в ФРГ обезвреживают около 5,5 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч. Всего на Германию во время войны были сброшены более 2 миллионов авиабомб, примерно 5% из них, около 100 тысяч, не взорвались.
Больше всего бомб было сброшено на Берлин (более 68 тысяч тонн), Гамбург (45 тысяч тонн), а также на территорию Рурской области (около 162 тысяч тонн).
РИА Новости: последние новости
Опубликовано видео начала "распада" Африки надвое В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках В Махачкале более 25 тысяч человек остались без света
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар86
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей739
Минобороны России выступило с заявлением424
Сын Яковлевой попал в психушку175
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение