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Протечка в системе кондиционирования произошла в аэропорту «Домодедово»
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Протечка в системе кондиционирования произошла в аэропорту «Домодедово» 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В столичном аэропорту «Домодедово» произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования, неполадки были устранены, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в аэропорту «Домодедово» с потолка льется вода.
«Произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования. Оперативные службы быстро устранили неполадку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в связи с происшествием сбоев в обслуживании пассажиров не было.
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