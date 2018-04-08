Протечка в системе кондиционирования произошла в аэропорту «Домодедово»

В столичном аэропорту «Домодедово» произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования, неполадки были устранены, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в аэропорту «Домодедово» с потолка льется вода.

«Произошла кратковременная протечка в системе кондиционирования. Оперативные службы быстро устранили неполадку», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в связи с происшествием сбоев в обслуживании пассажиров не было.