Министр МЧС Пучков посмотрит на волгоградское наводнение из вертолета

— Владимир Пучков вылетит в затопленные районы на вертолете, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области . — Вместе с главой МЧС в Михайловку и хутор Безымянку отправятся начальник Южного центра МЧС Игорь Одер и начальник волгоградского управления Олег Гребенюк.

После общения с местными жителями Владимир Пучков соберет выездное совещание.

В зоне подтопления оказались жители Кумылженского, Фроловского, Еланского и Михайловского районов. Большая вода добралась до 31 населенного пункта и затопила почти 800 домов. Спасатели эвакуировали 359 человек: больше 40 из них пережидают паводок в пунктах временного размещения.

После Кумылженского района режим чрезвычайной ситуации ввели и в Михайловском районе Волгоградской области. Вечером местные жители делились фотографиями затопленных домов и тонущих в воде домов.