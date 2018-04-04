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Министр МЧС Пучков посмотрит на волгоградское наводнение из вертолета
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Министр МЧС Пучков посмотрит на волгоградское наводнение из вертолета 

v1.ru 4 апреля 2018
Фото: v1.ru
Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Волгоград. Сегодня он с вертолета Ми-8 оценит масштабы потопа в Михайловке и в хуторе Безымянка.
— Владимир Пучков вылетит в затопленные районы на вертолете, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Вместе с главой МЧС в Михайловку и хутор Безымянку отправятся начальник Южного центра МЧС Игорь Одер и начальник волгоградского управления Олег Гребенюк.
После общения с местными жителями Владимир Пучков соберет выездное совещание.
В зоне подтопления оказались жители Кумылженского, Фроловского, Еланского и Михайловского районов. Большая вода добралась до 31 населенного пункта и затопила почти 800 домов. Спасатели эвакуировали 359 человек: больше 40 из них пережидают паводок в пунктах временного размещения.
После Кумылженского района режим чрезвычайной ситуации ввели и в Михайловском районе Волгоградской области. Вечером местные жители делились фотографиями затопленных домов и тонущих в воде домов.
V1.ru следит за ситуацией в режиме онлайн. Самую оперативную информацию о потопе, накрывшем Волгоградскую область, узнавайте из нашего репортажа.
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