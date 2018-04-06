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В Югре в зоне риска подтопления находятся населённые пункты на реке Обь
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В Югре в зоне риска подтопления находятся населённые пункты на реке Обь 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
44 населенные пункта в Ханты-Мансийском автономном округе находятся в зоне возможного подтопления. Это касается не только деревень и сельских поселений, но и некоторых районов крупных городов.
Из списка населённых пунктов ХМАО, наиболее остальных подверженных угрозе паводка, опубликованного окружным МЧС ясно, что могут пострадать населенные пункты вблизи крупных рек Обь и Иртыш, а также Юганская Обь, Конда, Вах и прочие.
Берёзовский, Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский — эти районы наиболее остальных подвержены подтоплению в этом году. В перечисленных районах в зоне риска находятся деревни и поселки, которые расположены на побережье реки или на её притоках. Среди них — с. Пашторы, с. Тугияны, с. Пугоры, с. Устрем, д. Демино, с. Былино, д. Вампугол, д. Соснина, д. Вата, с. Сытомино, д. Верхне-Мысовая, г.п. Белый Яр, с. Локосово, п. Луговской, п. Кирпичный, д. Зенково, д. Белогорье, с. Троица.
Так же в зоне возможного риска находится посёлок городского типа Приобье, городское поселение Пойковский и города Мегион, Сургут, Нижневартовск (СОНТ). С полным списком населенных пунктов, подверженных подтоплению можно здесь.
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