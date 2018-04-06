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«Автодор» может повысить скоростной режим до 130 км/ч на всей трассе М11 после ввода ее в эксплуатацию
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«Автодор» может повысить скоростной режим до 130 км/ч на всей трассе М11 после ввода ее в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Скоростной режим на трассе М11 «Москва-Санкт-Петербург» может составить 130 км/ч в 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя правления государственной компании «Автодор» Александр Целковнев.
«В этом году будет вводиться М11 «Москва-Санкт-Петербург». Там по правилам дорожного движения — 110 км/ч. После того, как введем, мы в течение месяца обследуем безопасность дорожного движения на возможность повышения скоростного режима. Тогда уже будем принимать решение, посоветуемся с ГИБДД, примем решение и на 20 км — до 130 км/час— повысим», — сказал А. Целковнев.
По его словам, скоростной режим может быть повышен уже в 2018 г.. Целковнев также отметил, что повышение скоростного режима ведет к выравниванию потока.
«Те, которые нарушали раньше правила и ехали 120-130 км/час, и те, которые ехали 110 км/час, выравниваются по скорости и довольно-таки плавно идут, меньше нервозности и столкновений», — пояснил А. Целковнев.
На данный момент действуют три участка трассы М11, от Москвы до Солнечногорска (км 15 — км 58) с разрешенной скоростью 110 км/час, обход города Вышний Волочек (км 258 — км 334) с разрешенной с разрешенной скоростью 130 км/час и обход города Торжок (км 208 — км 258) с допустимым режимом передвижения 110 км/час.
Ранее председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах сообщил журналистам, что стоимость проезда по трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга для легковушек составит порядка 2 тыс. руб.
Скоростная автомобильная дорога М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. В настоящее время функционируют участки от МКАД до Солнечногорска (15-58 км) и обход Вышнего Волочка (258-334 км). По словам С. Кельбаха полностью трассу планируется сдать до конца 2018 г.
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