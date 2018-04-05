Ещё
Зачем Японии на самом деле нужны Курилы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зачем Японии на самом деле нужны Курилы 

Русская семерка 51 минуту назад
Фото: Русская семерка
Совсем недавно Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с проведением лётных учений на острове Итуруп. Япония осуждает усиление российского военного присутствия на четырёх островах неприветливой Курильской гряды, которые в Стране восходящего солнца считают своими.
Предубеждение и гордость
Расхожее мнение, что Япония, настаивая на возвращении четырёх островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, стремится расширить территорию для поселения, выглядит неправдоподобно. Самый северный из больших островов Японии, Хоккайдо заселён слабо, исключение составляет расположенный в южной части Саппоро. В то же время как самые большие города, Токио, Иокогама, Осака, Нагоя находятся на самом большом острове, Хонсю.
Здесь концентрируются основные производства и гораздо легче найти высокооплачиваемую работу. Курильские острова, напротив, труднодоступны, здешний климат тяжёл, и единственным промыслом островов является рыбная ловля. Таким образом, четыре острова Южных Курил едва ли привлекательны для японских поселенцев.
Не ослабевает интерес к Куриалам только у пенсионеров с острова Хоккайдо и политиков. Когда Советский Союз, согласно договоренностям с союзниками, начал боевые действия против императорской Японии, Курильские острова покинуло большинство японского населения.
На островах остались могилы предков поселенцев, почитание которых чрезвычайно важно. Именно поэтому Россия и Япония специально обговорили возможность посещения Южных Курил японцами с острова Хоккайдо по вкладышу в паспорте. По мере того, как стареют те, кто считает своим долгом навещать могилы предков на островах, становится всё сложнее доставлять их туда: сейчас обсуждается возможность открыть прямое авиасообщение.
Куда менее сентиментальна позиция официального Токио: переговоры о мирном соглашении, так и не подписанном после окончания Второй мировой войны могут начаться только после передачи островов. Незыблемость японской позиции должен продемонстрировать праздник, «День северных территорий», с 1981 года неофициально отмечаемый по всей стране 7 февраля.
В ходе этого праздника официальные лица напоминают о необходимости вернуть четыре острова под японскую юрисдикцию, а для школьников из разных уголков страны устраиваются экскурсии на северо-восточную оконечность острова Хоккайдо, с которых они хоть краем глаза могут увидеть «Северные территории».
Жесткая позиция Токио, поддерживаемая США, осложняет налаживание полноценного экономического партнерства, столь важного для России и Японии. Несмотря на всю безысходность ситуации, ни одна из сторон не готова поступиться своими интересами.
Для премьер-министра Японии, Синдзо Абэ возвращение Курил — дело чести. Еще отец Синдзо, Синтаро Абэ в качестве министра иностранных дел Японии требовал возвращения «Северных территорий» под юрисдикцию страны. Перед Синдзо Абэ стоит непростая задача по распутыванию узла курильских противоречий, причём выхода может быть только два: добиться своего или уступить России.
Первый исход навечно обеспечивает Абэ место в японской истории, второй означает его политическую гибель. Таким образом, для японского премьер-министра вопрос Южных Курил является принципиальным, а благоприятное разрешение его — в личных интересах самого Абэ.
Восточный форпост
Уступка четырёх островов невозможна и для Российской Федерации. Во-первых, это создаёт прецедент перекраивания политической карты, а также оскорбляет память советских солдат, положивших свои головы ради разгрома императорской Японии, союзницы Третьего Рейха. Но, пожалуй, самой главной причиной, по которой Россия ни в коем случае не уступит Южные Курилы Японии, кроется в геополитике. Острова представляют собой хорошие базы для размещения войск и средств противоракетной обороны.
С точки зрения нынешней обороноспособности страны, обладание Южными Курилами — важная составляющая безопасности российского Дальнего Востока. С другой стороны, возвращение островов Японии неминуемо означало бы их ремилитаризацию.
Учитывая союзнические отношения между Страной Восходящего Солнца и США, не исключено развертывание объектов американской противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ. Появление корабельных комплексов ПРО Aegis может стать ударом для сдерживающего потенциала российских ракетных войск.
Кроме очевидной угрозы со стороны США, нельзя отрицать и растущие военные амбиции самой Японии, активно развивающей свои Силы Самообороны. Получение Южных Курил может значительно усилить геополитические позиции государства, так как острова — ключ к господству над Охотским морем.
В нынешних условиях, разрешение проблемы Южных Курил, или «Северных территорий» не представляется возможным. Японское правительство оказалось в плену собственных обещаний и не обладает достаточной политической гибкостью для успешных переговоров. Учитывая внешнеполитическую обстановку, Россия рассматривает Курилы как важный компонент собственной безопасности и тоже не готова идти на уступки.
Пока в японском МИДе готовят очередной протест, старики с Хоккайдо мечтают ещё хоть раз увидеть восход на островах, где покоятся их предки.
Русская семерка: последние новости
Какие чеченцы не вернулись домой после депортации Какие рыцарские ордена воевали на стороне Гитлера Какое образование было платным при Сталине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила350
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус12
В России введут новую меру пресечения74
«Крым захватим танками»401
Войска ВВО подняты по тревоге106
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение