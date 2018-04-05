На Северном Кавказе в 2018 году обновят около 300 км автодорог и 19 мостов

ПЯТИГОРСК , 5 апреля. / ТАСС /. Дорожники на Северном Кавказе в 2018 году обновят 290 км автодорог и 19 мостовых сооружений, сообщает в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ» (подведомственное Росавтодору).

"В пяти субъектах Северо-Кавказского округа в 2018 году планирует привести в порядок 290 км трасс федерального значения, 66 км из которых — капитально. Защитные слои устроят на 161 км, 80 км из этого объема работ приходится на Ставропольский край ", — сообщает пресс-служба.

Грузией. Введут в строй 16 мостов, три путепровода и одну 30-метровую водопропускную трубу на 31 км подъезда к Черкесск Карачаево-Черкесии . В планах федеральных дорожников построить в этом году 6 км нового участка в обход Пятигорска и один из двух мостов через Большой Ставропольский канал в КЧР, а также расширить с двух до шести полос почти километр на границе Северной Осетии

Кроме того, на федеральных дорогах Ставрополья и республик появится по одному современному светофору с кнопкой вызова. А в КЧР федеральные дорожники обустроят 23 наземных пешеходных перехода Г-образными опорами со знаками над проезжей частью.

Капремонт и обновление

В Ставропольском крае федеральные дорожники приведут в нормативное состояние 122 км дорог. Программа работ включает капитальный ремонт в общей сложности 19 км автодорог А-167, Р-217 «Кавказ» и подъезда к Черкесску, ремонт 13 км на подъезде к Ставрополю и участка автодороги А-157 Минеральные Воды — Кисловодск длиной 6 км. Сантиметровым защитным слоем, повышающим сцепление с дорогой, обновят участки трасс в направлении Махачкалы Зеленокумска , Черкесска и Элисты общей протяженностью 80 км.

Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют 7 км обхода Нальчика , а также 6 км А-154 Урвань — Уштулу около селения Верхняя Балкария и 13-километровый участок автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус, пострадавший от схода селевого потока в сентябре прошлого года. Федеральные дорожники выполнят ремонт двух мостов через реки Алтуд и Черек-Хуламский на трассах А-158 и А-154 и трех сооружений: через каналы на 474 километре трассы Р-217 «Кавказ», 43 километре автодороги А-158, и реку Чегем на 443 километре, просевшего в результате обильных дождей и повышения уровня реки в 2017 году.

В Карачаево-Черкесии начнут ремонт двух мостов на трассе А-155 Черкесск — Домбай через реки Муруджа и Теберда . На этой же дороге защитят почти 20 км тонкослойным покрытием. Превентивную обработку выполнят на 9-километровом участке по пути к курорту Архыз и астрофизической обсерватории автодороги А-156.

В этом году в КЧР начнется строительство моста через Большой Ставропольский канал на 47 километре автодороги А-165 Лермонтов-Черкесск длиной 65 м. В 2019 году федеральные дорожники планируют сдать в эксплуатацию и второе мостовое сооружение, которым заменят старое, 1964 года постройки. Проект предусмотривает возведение современной четырехполосной переправы с устройством четырех водоочистных сооружений и почти 500 м линий освещения.

Обновят трассы и мосты

В Северной Осетии дорожники обновят почти 80 км автодорог и четыре моста, один из которых через канал Алханчурский — капитально. Наибольший объем работ придется на автодорогу А-162 Владикавказ Алагир , здесь отремонтируют 24 км. Слоями износа защитят почти 40 км дорог, 33 км на обходе города Беслан и его транспортных развязках. Оставшиеся 7 км устроят на А-164 Транскам.

А в Ингушетии завершат ремонт и обустройство 4 км дороги с развязкой на подъезде к Магасу , уже в ближайшее время начнут работы по реконструкции трассы Р-217 «Кавказ» с 563 по 589 км.