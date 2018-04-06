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Весеннее половодье отрезало 14 населенных пунктов в трех регионах России
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Весеннее половодье отрезало 14 населенных пунктов в трех регионах России 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье отрезало от транспортного сообщения 14 населенных пунктов в трех регионах России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезанными 14 населенных пунктов в Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях. К ним организованы девять лодочных переправ", — сказали в министерстве.
Всего на территории РФ остается подтопленным 71 населенный пункт с 803 жилыми домами, в которых проживают более 2,2 тыс. человек, в том числе 361 ребенок. Подтоплены также 29 мостов и восемь участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет, жизнедеятельность населения не нарушена.
Сотрудники оперативных служб проводят в зонах подтопления подворовые обходы, откачку воды, обеспечивают население продуктами, оказывают медицинскую и адресную помощь, охраняют общественный порядок, проверяют газовое хозяйство, отсыпают грунтом низменные места. Сотрудники Роспотребнадзора организовали отбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах организовали дежурство спасателей совместно с медицинскими работниками.
"Из подтопленных домов отселены 370 человек, в том числе 78 детей. Из них в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 56 человек, в том числе 23 ребенка, остальные — у родственников и знакомых", — добавили в МЧС. Люди в ПВР обеспечены горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости и средствами связи.
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