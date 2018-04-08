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На территории России остаются подтопленными 86 населенных пунктов
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На территории России остаются подтопленными 86 населенных пунктов 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Половодье подтопило 561 жилой дом в 86 населенных пунктах в нескольких регионах России, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Российской Федерации остаются подтопленными 86 населенных пунктов, 561 жилой дом, более 5,6 тыс. приусадебных участков, 93 низководных моста и 14 участков автодорог", — сказали в ведомстве.
Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезаны 20 населенных пунктов, к которым организованы 13 лодочных переправ.
Из зон паводка эвакуировали 459 человек, из них в пунктах временного размещения находится 61 человек, остальные разместились у родственников и знакомых. «В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи», — добавили в пресс-службе.
К ликвидации последствий половодья привлечены более 3,5 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 139 плавсредств.
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