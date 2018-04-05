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На территории России 71 населенный пункт остается подтопленным половодьем
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На территории России 71 населенный пункт остается подтопленным половодьем 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье подтопило 71 населенный пункт с 803 домами на территории России, такие данные в четверг привели ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории РФ остается подтопленным 71 населенный пункт, 803 жилых дома с населением более 2 тыс. человек в Республиках Тыва и Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Волгоградской и Воронежской областях. Также подтоплены 29 низководных мостов и восемь участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет", — сказали в ведомстве.
Из зон подтопления отселены 370 человек, в том числе 78 детей. В пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 23 ребенка, остальные расселились у родственников и знакомых. В пунктах работают социальные, медицинские и другие службы, люди обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.
Силы и средства МЧС РФ находятся в готовности к реагированию. «Проводятся подворовый обход, откачка воды, обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах организовано дежурство спасателей совместно с медицинскими работниками», — добавили в МЧС.
Также проводится мониторинг уровня воды на гидропостах, космический мониторинг, применяется беспилотная авиация.
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