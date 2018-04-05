На территории России 71 населенный пункт остается подтопленным половодьем

Хакасия, "На территории РФ остается подтопленным 71 населенный пункт, 803 жилых дома с населением более 2 тыс. человек в Республиках Тыва Алтайском крае , Иркутской, Волгоградской и Воронежской областях. Также подтоплены 29 низководных мостов и восемь участков автодорог. Подтопленных объектов экономики нет", — сказали в ведомстве.

Из зон подтопления отселены 370 человек, в том числе 78 детей. В пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 23 ребенка, остальные расселились у родственников и знакомых. В пунктах работают социальные, медицинские и другие службы, люди обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.

Силы и средства МЧС РФ находятся в готовности к реагированию. «Проводятся подворовый обход, откачка воды, обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах организовано дежурство спасателей совместно с медицинскими работниками», — добавили в МЧС.

Также проводится мониторинг уровня воды на гидропостах, космический мониторинг, применяется беспилотная авиация.