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При пожаре в ТЦ «Персей» погиб один человек
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При пожаре в ТЦ «Персей» погиб один человек 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПРИ ПОЖАРЕ В ТЦ «ПЕРСЕЙ» НА ВОСТОКЕ МОСКВЫ ПОГИБ ОДИН ЧЕЛОВЕК, СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЦЕНТРА — ГУМЧС
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