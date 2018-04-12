Ещё
Весенний паводок добрался до Воронежской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весенний паводок добрался до Воронежской области 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Еще в одном из районов Воронежской области накануне ввели режим ЧС из-за паводков. Там затоплено более 300 приусадебных участков. Всего на данный момент в зоне подтопления в регионе находятся почти 3,5 тысячи человек. В некоторых районах Воронежской области частично размыты дороги и затоплены мосты. Для ликвидации последствий паводка задействовано 449 человек, отмечает телеканал "Россия 24".
"Запланировано: оказание адресной помощи населению, выполнение работ по откачке воды из подвалов и погребов, проведение дезинфекции на территориях освободившейся от воды. Проведение авиаразведки с привлечением беспилотной авиации", — доложил Александр Кошель, начальник ГУ МЧС России по Воронежской области.
Вести.Ru: последние новости
МЧС: на месте крушения Ан-148 пройдет дополнительное обследование У Японии появились военные "мобильные амфибийные силы" Крушение Ми-8: в Хабаровском крае объявлен траур
 Ещё 66 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля127
«РФ понесет от американцев большой ущерб»890
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус689
США рассказали о возможности удара по военным РФ188
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США29
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение