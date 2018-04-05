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Хабаровские спасатели помогут тушить лесные пожары в Приамурье
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Хабаровские спасатели помогут тушить лесные пожары в Приамурье 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Дальний Восток
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Группировку МЧС России в Амурской области, где осложнилась ситуация с лесными пожарами, усилят хабаровские спасатели, в четверг они на вертолете вылетели в Приамурье, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Амурской области принято решение усилить группировку МЧС России для окарауливания населенных пунктов и защиты их от огня", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Приамурье из Хабаровска вертолетом Ми-26 направилась группировка Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели имеют при себе ранцевые огнетушители и необходимые шанцевые инструменты.
Сообщается, что в настоящее время наиболее сложная обстановка с природными пожарами в Амурской области отмечается в Шимановском и Свободненском районах. За минувшие сутки, по данным спутникового мониторинга, в регионе зарегистрировали около 290 термических аномалий (места, на которых при съемке из космоса видно повышение температуры, это может быть горение сухой растительности, сельскохозяйственные палы, природный пожар, контролируемый отжиг, горящая свалка — прим. ТАСС)
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, в регионе в четверг зарегистрировали около двух десятков лесных пожаров.
Ранее со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу сообщалось, что площадь пожаров области за сутки увеличилась на 18,9 тыс. га. Особый противопожарный режим в настоящее время действует в 18 районах Амурской области.
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