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Из затопленных сел на Алтае откачали 250 тысяч кубометров воды
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Из затопленных сел на Алтае откачали 250 тысяч кубометров воды 

Мир24 1 час назад
В Алтайском крае ликвидируют последствия паводков. Подтопленными там до сих пор остаются более 40 населенных пунктов, сообщает «МИР 24».
С талыми водами борются свыше полутора тысяч человек. Спасателям к настоящему времени удалось расчистить шесть километров русел рек и каналов и откачать 250 тысяч кубометров воды. Местным жителям, которые оказались отрезанными от внешнего мира, подвозят воду и продукты. На месте также работают медики и психологи. Тем временем в регионе оттепель сменилась морозами, и интенсивное таяние снега пока прекратилось.
«При новой волне потепления опасность может быть и в предгорных районах. Связано это с тем, что на территории Республики Алтай тоже выпало значительное количество осадков. С потеплением мы будем иметь серьезный приток воды и в малые реки», — говорит начальник краевого главка МЧС России Игорь Лисин.
В Хакасии тем временем талые воды размыли дороги в четырех поселках. Сейчас в регионе ликвидируют последствия паводков. Пока в Хакасии подморозило, и ситуация с половодьем временно стабилизировалась.
На подтопленных участках ведется откачка воды, прочищают ливневую канализаци, отсыпают защитные насыпи и укрепляют дамбы. Всего в регионе во время половодья пострадали более двух десятков населенных пунктов. Спасатели не исключают, что ситуация с паводками вновь может ухудшиться, как только потеплеет и начнется обильное таяние снега.
Из-за паводков с 28 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации.
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