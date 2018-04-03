Свыше 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Меньше всего изменений произошло в столичном Шереметьево.

Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 3 апреля.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово 10 рейсов отменено. Во Внуково отменяется 13 рейсов. В Шереметьево , по состоянию на 4:40, два рейса задержано.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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