Ещё
Свыше 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Меньше всего изменений произошло в столичном Шереметьево.
Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 3 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово 10 рейсов отменено. Во Внуково отменяется 13 рейсов. В Шереметьево, по состоянию на 4:40, два рейса задержано.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажиры 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 17 марта
Вечерняя Москва: последние новости
Пожар в сочинском жилом доме локализован Число госпитализированных после пожара в Кемерово увеличилось до 15 человек Самолет Москва-Бангкок вернется в аэропорт из-за смерти пассажира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев138
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»36
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России543
Депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе65
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение