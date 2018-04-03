Свыше 20 авиарейсов задержано и отменено в московских аэропортах 

Меньше всего изменений произошло в столичном Шереметьево.
Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 3 апреля.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в Домодедово 10 рейсов отменено. Во Внуково отменяется 13 рейсов. В Шереметьево, по состоянию на 4:40, два рейса задержано.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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