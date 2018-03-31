Тайны океана: 10 загадочных островов нашей планеты

В 1704 году шотландский моряк Александр Селькирк по собственному требованию был высажен на острове Мас-а-Тьерра. На нем он прожил следующие 4 года, а его история легла в основу романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Реши вы сейчас последовать примеру моряка и уединиться на острове, придется серьезно поднапрячься в поисках подобной суши: с 1877 года на острове Мас-а-тьерра начали постоянно проживать люди, а после того как в 1966 году его переименовали в остров Робинзон-Крузо, на него ринулись полчища туристов. Найти землю, куда не ступала нога человека, конечно, вряд ли получится, но познакомиться с первозданной природой и посетить изолированные от цивилизации места — вполне осуществимо. Мы разыскали 10 уединенных островов, где, хоть пусть и на пару часов, можно почувствовать себя настоящим Робинзоном.

Практически нетронутую природу можно найти на архипелаге Анг Тхонг, что расположен примерно в 30 км. от острова Самуи. Нетронутой она была до тех пор, пока 40 островов архипелага не включили в состав национального парка Му Ко Анг Тхонг и не начали возить туристов. Но, несмотря на это, все острова, за исключением одного, остаются необитаемы. Население есть только на острове Ко Палуа. Живут там морские цыгане, которые зарабатывают себе на жизнь исключительно рыбалкой.

Остров находится примерно в 20 километрах к юго-востоку от острова Лорд-Хау. Каменный шпиль высотой 562 метра является остатком древнего вулкана, который сформировался около 7 миллионов лет назад. Пирамида Болла считается одним из самых изолированных каменных островов мира. С 1965 года остров облюбовали альпинисты. Покорение вершины продолжалось вплоть до 1982 года, пока австралийские власти не запретили альпинистам посещать остров. В 1986 году остров и вовсе закрыли для посещений, и чтобы высадиться на скалу, нужно специальное разрешение.

Эта группа островов, расположенная к югу от Южного острова Новой Зеландии. Если здесь кто-то когда-то и жил, то происходило это где-то в 13-14 веке — именно таким возрастом археологи оценили находки с острова Эндерби, которые, по их мнению, принадлежали полинезийским поселениям. На данный момент острова не имеют постоянных жителей, а единственными посетителями территории являются научные экспедиции. На островах достаточно суровый климат, и температура держится в районе отметок + 5-7 ° C, лишь летом иногда поднимаясь до + 11-15 ° C. Но даже в таких условиях вполне можно выжить, что подтверждает опыт мореплавателей конца 19 начало 20 века, которые неоднократно терпели в данном районе кораблекрушение и в течение продолжительного периода обитали на островах архипелага.

Все острова, за исключением самого большого острова архипелага Кантон, на котором проживает 31 человек, необитаемы. После их открытия в 19 веке на островах какое-то время велась добыча гуано. Подобная деятельность лишь нанесла урон флоре и фауне, а рабочие сделали постоянными обитателями острова полинезийских крыс. В 2008 году острову был присвоен статус охраняемой заповедной зоны. Сейчас острова Феникс — крупнейший в мире морской заповедник площадью 410 500 кв. км. В 2010 году острова включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Вулканический остров в Тихом океане — самая отдаленная и изолированная провинция Коста-Рики. Находится он в 523 км. от ее западного побережья. Это кусочек дикой природы площадью 24 кв.км, на котором снимались некоторые сцены «Парка Юрского периода», а пираты прятали здесь свои сокровища. В целях сохранения биологического разнообразия и уникальной природы остров сделали заповедником. Хотя остров считается необитаемым, несколько жителей здесь все-таки есть. Постоянно на острове проживают рейнджеры, которые следят за парком и выдают туристам разрешение сойти на берег.

Группа островов Маманука считается одной из самых популярных туристических зон Фиджи. Архипелаг состоит из 20 остров, и на многих из них размещены курорты, но несколько островов по-прежнему остаются необитаемы. Связано это главным образом с отсутствием питьевых источников. Самый известный необитаемый остров в группе — крошечный Монурики, на котором снимали фильм «Изгой».

Самый большой необитаемый остров в южной части Тихого океана занимает участок суши площадью 118 кв.км. Многие годы на острове проживало коренное население, но почти 200 лет назад они покинули его, переселившись на другие острова. Сейчас остров используется как туристический аттракцион, и для немногочисленных желающих остаться практически один на один с природой здесь построены соломенные хижины.

Мальдивы состоят приблизительно из 1190 коралловых островов. Примерно около 200 из них населяют мальдивцы. Еще около 100 были застроены роскошными отелями. Остальные острова остаются необитаемы, что дает возможность практически каждому курорту предлагать услугу Desert Island, когда гостей отеля отвозят на ближайший необитаемый остров.

Альдабра, Сейшелы

Это второй по величине в мире атолл после Острова Рождества . Остров представляет собой природный заповедник мирового значения. На острове обитает уникальная популяция гигантских сухопутных черепах. В 1982 году атолл Альдабра был добавлен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Остров относится к одному из немногих оставшихся на планете коралловых атоллов, который практически не затронут цивилизацией.

Острова, покрытые густой растительностью и напоминающие с воздуха грибы, являются главной достопримечательностью Палау. Славятся они своими пляжами и прозрачными голубыми лагунами. Большинство из них населяют лишь редкие птицы и животные.