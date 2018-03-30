30 лет после землетрясения: как возрождается Гюмри

Один из символов нового Гюмри — современный и комфортный аэропорт «Ширак» -встречает туристов. Сейчас здесь проводят капремонт и увеличивают взлетно-посадочные полосы, чтобы гостей было еще больше.

За первые два месяца этого года в аэропорт Гюмри прибыло больше 20 тысяч человек. Это на 135% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это только за счет ежедневных рейсов из Москвы . Уже в этом году в северную столицу Армении начнут летать самолеты из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Туристам в Гюмри есть на что посмотреть. Венера Усейнова вместе с сыном приехала из Москвы и по совету местных жителей пришла к Черному форту. Мощная крепость из базальтового камня защищала границы Российской Империи. И таких интересных объектов в городе и окрестностях — десятки.

«Очень интересная архитектура здесь. Такой нигде я больше не видела. Ходим пешком, на транспорте не передвигаемся, потому что очень интересно посмотреть на улочки, красиво очень», — сказала Венера Усейнова.

За 30 лет после самого разрушительного землетрясения Гюмри сильно изменился. На ремонт дорог и площадей из бюджета выделены десятки миллионов долларов.

«Вот один из этапов — семь улиц, связывающих улицу Руставели с площадью и с садом, подлежат реставрации. Часть из них уже сделана», — пояснил директор историко-культурного музея-заповедника «Кумайри» Степан Тер-Маргарян.

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«Для нас очень важно строительство дороги «Север-Юг». Если вы ехали из Еревана , наверняка видели, какие масштабные работы ведутся сейчас. И к ноябрю 19-го года мы надеемся увидеть полноценную дорогу отрезка Ереван-Гюмри. И это приведет к развитию туризма», — мэр Гюмри Самвел Баласанян.

А еще из Еревана в Гюмри можно будет добраться за два часа. К маю город получит еще один электропоезд. Он будет идти без остановок.

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