Более ста домов в Кыргызстане спасли от подтопления

В Джалал-Абадской области Кыргызстана ликвидирована угроза затопления более сотни одноэтажных жилых домов и хлопкоочистительного комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики. Отметим, что весенние паводки начались также в Казахстане — в восточной части страны подтоплено порядка 200 домов и введен режим ЧС. В некоторых районах вода уже идет на спад, но в отдельных местностях обстановка остается угрожающей. России сильнее всего пострадал Алтай — там подтоплены тысячи домов, эвакуированы свыше 1,6 тысяч человек. Накануне стало известно о двух жертвах стихии. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM