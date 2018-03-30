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Более ста домов в Кыргызстане спасли от подтопления
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Более ста домов в Кыргызстане спасли от подтопления 

Мир24 1 час назад
В Джалал-Абадской области Кыргызстана ликвидирована угроза затопления более сотни одноэтажных жилых домов и хлопкоочистительного комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.
Отметим, что весенние паводки начались также в Казахстане — в восточной части страны подтоплено порядка 200 домов и введен режим ЧС. В некоторых районах вода уже идет на спад, но в отдельных местностях обстановка остается угрожающей.
В России сильнее всего пострадал Алтай — там подтоплены тысячи домов, эвакуированы свыше 1,6 тысяч человек. Накануне стало известно о двух жертвах стихии.
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