Ученые обнаружили на арктическом острове Белый остатки древних берез и злаковых трав

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) выяснили, что около 9-14 тыс. лет назад на арктическом острове Белый в Карском море наблюдался температурный максимум, благодаря которому здесь могли расти злаковые травы, хвойные деревья и карликовые березы. Их остатки обнаружены в образцах почв и торфа, взятых на острове, сообщили в четверг в департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Изучение почв и торфов острова Белый подтвердило, что 9-14 тыс. лет назад в Карском регионе было наиболее благоприятное время — температурный максимум. Произрастала растительность, которой нет в современной арктической тундре. В результате анализов образцов торфа были выявлены остатки злаковых трав и хвойных растений, которые в настоящее время произрастают в субарктической зоне", — говорится в сообщении.

По словам заведующего Международной комплексной научно— исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Андрея Юртаева , в отобранных образцах были также обнаружены остатки карликовой березы, рогоза, вереска, морошки. «Это растения зоны, которая южнее более чем на 700 километров», — отметил он.

Исследования на острове проводились с 2014 года при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и правительства ЯНАО . «За это время состоялось несколько экспедиций. Полученные данные позволили выделить пять основных этапов в эволюции острова, которые отличаются друг от друга климатическими особенностями и условиями осадконакопления. Главной особенностью истории острова за последние 40 тыс. лет является термический максимум — 9-14 тыс. лет в дальнейшем климат становился только суровее», — уточнили в департаменте.

Ученые также отмечают, что ранее остров был частью континента и находился почти в 200 км от моря, но позднее в результате морского наводнения территория вокруг была затоплена. «Так, около 9 тыс. лет назад и появился остров Белый. Потом он еще несколько раз почти полностью уходил под воду», — добавили в департаменте.

Площадь острова Белый составляет 1,9 тыс. кв. км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер. Изучение эволюции арктических территорий позволяет понять, как менялся климат и растительный покров, полученные данные позволяют формировать прогнозы развития природной среды в будущем.