Пострадавшие от паводка на Алтае получат адресную помощь из резервного фонда

"Мы имеем определенный финансовый запас в резервном фонде края… Из этих ресурсов будем оказывать адресную индивидуальную помощь пострадавшим, в первую очередь тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Затем, при поступлении средств из федерального бюджета, сделаем все, чтобы людям поступили субсидии на возмещение ущерба, который им причинен стихией", — подчеркнул губернатор на пресс-конференции.

Как пояснили ТАСС в администрации региона, на адресную помощь смогут претендовать малоимущие, пенсионеры, инвалиды, многодетные, сироты и многие другие граждане, относящиеся к социально незащищенным категориям.

Как сообщалось ранее, власти Алтайского края, где в связи с паводком объявлен режим ЧС, готовят документы на получение федеральной поддержки от профильных министерств на восстановление поврежденных стихией инфраструктурных объектов — дорог, мостов, школ, учреждений здравоохранения. В районах края, подвергшихся подтоплению, работают специалисты, которые считают объемы материального ущерба, чтобы в том числе подать документы и на федеральную поддержку гражданам.

"Мы будем организовывать оценку материального ущерба гражданам: в первую очередь, речь идет [о территориях], где были подтоплены жилые дома и нанесен ущерб домовладениям, будут решены вопросы об оказании финансовой помощи в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с постановлением правительства РФ номер 110. Мы, со своей стороны, вовремя и в полном объеме принимаем все организационные решения, правовая основа у нас есть, чтобы обратиться в правительство об оказании поддержки из федерального резервного фонда", — сказал Карлин.

В 2014 году край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек. Ущерб составил около 5 млрд рублей. Тогда пострадавшие граждане получили только из федерального бюджета более 50 тыс. выплат материальной помощи на 3,6 млрд рублей. В первые дни стихийного бедствия из бюджета края было выплачено 137 млн 650 тыс. рублей — по 10 тыс. единовременно на каждое домовладение.

Ситуация с подтоплением

В настоящее время подтопление сохраняется в 64 населенных пунктах Алтайского края. Волна талой воды перемещается ниже по течению рек левых притоков Оби — Песчаной, Ануя, Алея, Чарыша. Ситуация нормализуется в районах в верхней части течения этих рек: вода ушла практически из всех населенных пунктов в Солонешенском районе — там поток снес 5 мостов. Нормализуется ситуация в Краснощековском и Петропавловском районах.

Во всем крае действует режим ЧС. По последним данным, подтоплено более 4 тыс. приусадебных участков и свыше 1 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 2,7 тыс. человек, эвакуированы около 1,7 тыс. человека. Оказывают помощь населению и проводят работы по ликвидации последствий подтопления около 1,5 тыс. спасателей.