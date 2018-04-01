Высота станции «Тяньгун» опустилась ниже 150 километров

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 километров, предполагается, что она полностью разрушится в плотных слоях атмосферы около 04:00 мск 2 апреля. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).

"Тяньгун-1" двигается по орбите, представляющей собой почти правильную окружность, при этом станция вращается вокруг своей оси. Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что «Тяньгун» начнет разрушаться на высоте 150 км — сначала аппарат лишится солнечных батарей, как самых непрочных элементов конструкции.

Последние измерения орбиты «Тяньгун-1» были проведены NORAD в 17:38 мск: перигей (ближайшее расстояние от Земли) составил 145 км, апогей (наибольшее расстояние) 154 км, средняя высота — 149,8 км.

Как прогнозирует NORAD, станция прекратит свое орбитальное существование в 03:47 мск.

По данным Китайской программы пилотируемых космических полетов (CMSP), по состоянию на 03:00 мск воскресенья положение станции на орбите в перигее составляло 161 км, в апогее — 174 км, средняя высота — 167,6 км.