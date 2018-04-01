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Высота станции «Тяньгун» опустилась ниже 150 километров
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Высота станции «Тяньгун» опустилась ниже 150 километров 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 150 километров, предполагается, что она полностью разрушится в плотных слоях атмосферы около 04:00 мск 2 апреля. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD).
"Тяньгун-1" двигается по орбите, представляющей собой почти правильную окружность, при этом станция вращается вокруг своей оси. Ранее в Европейском космическом агентстве сообщили, что «Тяньгун» начнет разрушаться на высоте 150 км — сначала аппарат лишится солнечных батарей, как самых непрочных элементов конструкции.
Последние измерения орбиты «Тяньгун-1» были проведены NORAD в 17:38 мск: перигей (ближайшее расстояние от Земли) составил 145 км, апогей (наибольшее расстояние) 154 км, средняя высота — 149,8 км.
Как прогнозирует NORAD, станция прекратит свое орбитальное существование в 03:47 мск.
По данным Китайской программы пилотируемых космических полетов (CMSP), по состоянию на 03:00 мск воскресенья положение станции на орбите в перигее составляло 161 км, в апогее — 174 км, средняя высота — 167,6 км.
В NASA критической высотой для космических аппаратов считается 122 км — именно на этой отметке корабли Space Shuttle переходили на аэродинамичечкий полет, так как атмосфера планеты становится достаточно плотной.
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