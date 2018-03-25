Глава МЧС может вылететь в Кемерово, где произошел пожар в ТЦ

"В Кемерово может прибыть министр МЧС Владимир Пучков", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, в 16.00 мск глава ведомства Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы, по его поручению в 18.00 мск планируется провести совещание рабочей группы правительственной комиссии.

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы

Кроме того, по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП