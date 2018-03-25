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Глава МЧС может вылететь в Кемерово, где произошел пожар в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава МЧС может вылететь в Кемерово, где произошел пожар в ТЦ 

РИА Новости 25 марта 2018
Фото: Русская Весна
КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков может вылететь в Кемерово, где произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В Кемерово может прибыть министр МЧС Владимир Пучков", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в МЧС РФ, в 16.00 мск глава ведомства Владимир Пучков провел экстренное заседание рабочей группы, по его поручению в 18.00 мск планируется провести совещание рабочей группы правительственной комиссии.
Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35 в Кемерово. Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины, более 20 человек пострадали. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.
Кроме того, по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, остается неизвестной судьба 17 человек, пропавших во время пожара.
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