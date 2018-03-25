Борт МЧС вылетел из Красноярска в Кемерово для работы на месте пожара в ТЦ

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС в Кемерово сообщил РИА Новости, что пожар в торгово-развлекательном центре локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ , в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой на борту вылетел из красноярского аэропорта в Кемерово. По прибытии специалисты незамедлительно приступят к ликвидации последствий крупного пожара, обеспечив тем самым круглосуточный режим работы. Группировка Сибирского регионального центра МЧС России обеспечена необходимым оборудованием и оснащением, что позволяет спасателям работать автономно и эффективно — аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, снаряжение, имущество", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на ликвидацию последствий пожара в торговом центре потребуется не менее суток. Работы на месте чрезвычайной ситуации организованы в круглосуточном режиме. В ожидании дополнительного указания пребывают и аэромобильные группировки МЧС России ближайших сибирских регионов. Порядка 150 пожарных-спасателей находятся в двухчасовой готовности к отправке в Кемеровскую область

Сообщается, что в тушении пожара задействован практически весь кемеровский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России, а также горноспасатели МЧС России. Введены в строй все резервные противопожарные силы и техника.

"Руководство главного управления МЧС России по Кемеровской области призывает население быть максимально осторожными с огнём, чтобы в столь сложной для города обстановке не допустить возгораний в жилом секторе. На территории всей области объявлен режим «Чрезвычайная ситуация», — добавили в пресс-службе.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП