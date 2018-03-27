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Заморозки помогли восстановить проезд по подтопленным дорогам Алтая
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Заморозки помогли восстановить проезд по подтопленным дорогам Алтая 

ТАСС 1 час назад
ГОРНО-АЛТАЙСК, 27 марта. /ТАСС/. Минусовые температуры прошедшей ночи помогли восстановить проезд на дорогах местного значения в Республике Алтай — участки, размытые талыми паводковыми водами, подморозило ночью. Вода в реках упала на 40 — 100 см, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по региону.
"Ночью была минусовая температура, дороги все в проезжем стоянии. Сегодня днем по прогнозу будет до плюс 5, а ночью до минус 3. Когда подмораживает, уровень воды падает, вода спала от 40 см до метра. Есть гололед на дорогах, но если вчера там можно было проехать только на тракторах или другом транспорте высокой проходимости, то сегодня уже можно на легковых машинах", — пояснили в ведомстве.
На сегодня в Республике Алтай остаются подтопленными два дома в Майминском районе. Спасатели также работают в Усть-Канском и Чойском районах — оказывают помощь населению в откачке воды из погребов и отводят воду с участков, помогают домашним животными.
Как сообщалось ранее, накануне резкое таяние снега и подъем воды в горных реках вызвали подтопление нескольких участков местных дорог в республике. По данным ГУ МЧС, 27 марта на большей части территории умеренные и местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер 3-8 м/с с порывами в высокогорьях до 28 м/с, днем температура воздуха плюс 2-7, ночь — до минус 11 градусов.
Последние два года паводковая ситуация в регионе была стабильной, однако в республике к весеннему половодью относятся очень серьезно — в 2014 году регион пережил сильнейший за последние 50 лет паводок. Тогда пострадали более 43,5 тысячи человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено 7685 жилых домов. На выплаты пострадавшему населению из федерального бюджета было направлено 1 млрд 895 млн рублей, 1,4 млрд рублей республика получила на проведение капремонта жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.
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