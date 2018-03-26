В подмосковном детском реабилитационном центре загорелась крыша

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Свыше двадцати пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара находился на крыше здания, эвакуировали свыше 20 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра, пожар потушен. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.