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В подмосковном детском реабилитационном центре загорелась крыша
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В подмосковном детском реабилитационном центре загорелась крыша 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Свыше двадцати пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Очаг пожара находился на крыше здания, эвакуировали свыше 20 человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра, пожар потушен. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как уточнил РИА Новости представитель регионально главка МЧС, пожар произошел в детском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в поселке Реммаш. В 22.07 возгорание ликвидировано, эвакуировано 24 человека, в том числе 18 детей.
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