Житель Сарова почти сорвал игру своей команды в телепрограмме «Что? Где? Когда?»

Были версии, что по сосудам определяли начало землетрясений, противопожарная функция и даже использование сосудов против манифестантов.

Саровчанин вел себя достаточно агрессивно, настаивая на версии землетрясений. Никите и дали право ответить на вопрос.

—Предположим, что по воде даже во время небольшого землетрясения шла рябь, — заявил Баринов. — Это можно было заметить. И, в таком случае, понять, что грозит опасность и пора спасаться. А постаменты для связи с землей.

А правильный ответ оказался неожиданным. Ведущий начал разбирать вопрос по пунктам вместе с командой. Оказалось, что каменные постаменты внутри полые. И нужны они для того, чтобы не давать воде замерзнуть в холодное время года. Под сосудами в заморозки разводили огонь, и вода не покрывалась льдом.

Этот раунд знатоки с помощью Никиты Баринова проиграли и 50 тысяч рублей отправились в Ленинградскую область.

Он попросил знатоков ответить, зачем огромные бронзовые сосуды, для хранения воды ставились на каменные постаменты.

Кстати, защищал игроков тоже нижегородец, правда, бывший. Адвокатом команды выступал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев . Ранее мы рассказывали, как сыграла в турнире детская команда Росатома.

Вопрос про длинную мягкую игрушку команда тоже проиграла. Оказалось, что такие игрушки кладут под дверь или на подоконник, чтобы в комнате не было сквозняков.

— Мы ждем перезагрузки команды, — рассказал Лихачев. — И мы ей помогали. Прошел отборочный конкурс, появился новый игрок — Илья Баженов. Более двухсот человек претендовали на его место.

Следующий вопрос был о том, почему жители Рима прозвали английским один из мостов. Знатоки решили взять помощь зала. Клуб подсказал, что на мосту введено, как в Англии , левостороннее движение. Ответ оказался правильным и ведущий отчитал Константина Рудера за то, что его команда упускает правильные версии и рассеянность.

Команде удалось правильно ответить на четвертый вопрос.

На вопрос с черными ящиками опять отвечал Никита Баринов. Он запутался в определениях и ящиках. Но, тем не менее, ответил правильно.

Следующий вопрос опять оказался провальным. На ответе настаивал именно Баринов. Команда проиграла третье очко.

А вот следующий вопрос пришел из Нижегородской области . Его прислала секретарь-референт Виктория Маслова из Дзержинска. Вопрос был о картине художника Гюстава Курбэ «Отдых на природе».

Отвечал опять Никита Баринов. Он опять ответил неправильно, и команда потеряла еще одно очко.

На последний вопрос команда ответила лишь частично и шестое очко ведущий дал ей по большой просьбе защитников. Со скрипом, но команда стала претендентом на победу в весенней серии..

Команда Константина Рудера появилась в клубе пять лет назад. В первом же сезоне одержала три победы и вышла в финал года. Во втором сезоне команда пробилась в зимнюю серию игр. Затем были одна победа и одно поражение, два поражения и дисквалификация на сезон. В составе команды: Никита Баринов, Александра Золотова, Роман Кузиков, Евгений Фионов, Илья Баженов.