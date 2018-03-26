Ещё
Житель Сарова почти сорвал игру своей команды в телепрограмме «Что? Где? Когда?»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Сарова почти сорвал игру своей команды в телепрограмме «Что? Где? Когда?» 

nn.ru 55 минут назад
Фото: nn.ru
Первый вопрос пришел из города Всеволожск Ленинградской области. Его прислал Максим Макаров. На видео он записался в Запретном городе — дворцовом комплексе, где раньше жили китайские императоры.
Были версии, что по сосудам определяли начало землетрясений, противопожарная функция и даже использование сосудов против манифестантов.
Саровчанин вел себя достаточно агрессивно, настаивая на версии землетрясений. Никите и дали право ответить на вопрос.
—Предположим, что по воде даже во время небольшого землетрясения шла рябь, — заявил Баринов. — Это можно было заметить. И, в таком случае, понять, что грозит опасность и пора спасаться. А постаменты для связи с землей.
А правильный ответ оказался неожиданным. Ведущий начал разбирать вопрос по пунктам вместе с командой. Оказалось, что каменные постаменты внутри полые. И нужны они для того, чтобы не давать воде замерзнуть в холодное время года. Под сосудами в заморозки разводили огонь, и вода не покрывалась льдом.
Этот раунд знатоки с помощью Никиты Баринова проиграли и 50 тысяч рублей отправились в Ленинградскую область.
Он попросил знатоков ответить, зачем огромные бронзовые сосуды, для хранения воды ставились на каменные постаменты.
Кстати, защищал игроков тоже нижегородец, правда, бывший. Адвокатом команды выступал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ранее мы рассказывали, как сыграла в турнире детская команда Росатома.
Вопрос про длинную мягкую игрушку команда тоже проиграла. Оказалось, что такие игрушки кладут под дверь или на подоконник, чтобы в комнате не было сквозняков.
— Мы ждем перезагрузки команды, — рассказал Лихачев. — И мы ей помогали. Прошел отборочный конкурс, появился новый игрок — Илья Баженов. Более двухсот человек претендовали на его место.
Следующий вопрос был о том, почему жители Рима прозвали английским один из мостов. Знатоки решили взять помощь зала. Клуб подсказал, что на мосту введено, как в Англии, левостороннее движение. Ответ оказался правильным и ведущий отчитал Константина Рудера за то, что его команда упускает правильные версии и рассеянность.
Команде удалось правильно ответить на четвертый вопрос.
На вопрос с черными ящиками опять отвечал Никита Баринов. Он запутался в определениях и ящиках. Но, тем не менее, ответил правильно.
Следующий вопрос опять оказался провальным. На ответе настаивал именно Баринов. Команда проиграла третье очко.
А вот следующий вопрос пришел из Нижегородской области. Его прислала секретарь-референт Виктория Маслова из Дзержинска. Вопрос был о картине художника Гюстава Курбэ «Отдых на природе».
Отвечал опять Никита Баринов. Он опять ответил неправильно, и команда потеряла еще одно очко.
На последний вопрос команда ответила лишь частично и шестое очко ведущий дал ей по большой просьбе защитников. Со скрипом, но команда стала претендентом на победу в весенней серии..
Команда Константина Рудера появилась в клубе пять лет назад. В первом же сезоне одержала три победы и вышла в финал года. Во втором сезоне команда пробилась в зимнюю серию игр. Затем были одна победа и одно поражение, два поражения и дисквалификация на сезон. В составе команды: Никита Баринов, Александра Золотова, Роман Кузиков, Евгений Фионов, Илья Баженов.
nn.ru: последние новости
ГАЗель и КАМАЗ столкнулись в Нижегородской области. Погиб молодой мужчина Первые дни марта будут экстремально холодными: предупреждение МЧС «Мужчина сказал — мужчина сделал». Павел Грудинин сбрил усы на которые спорил с Юрием Дудем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно175
Польша высылает российских дипломатов397
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди113
США высылают российских дипломатов89
Тест: Как спастись при пожаре21
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение