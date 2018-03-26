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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60
Газета.Ru
26 марта 2018
Фото:
Газета.Ru
Комментарии
Глава
МЧС
Владимир Пучков
сообщил, что число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в
Кемерово
возросло до 64, передает
РИА «Новости»
.
Новость дополняется.
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