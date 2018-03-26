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Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 

Газета.Ru 26 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 64, передает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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Число погибших в ТЦ в Кемерово возросло до 14 человек Путин поручил Пучкову срочно вылететь к месту пожара в Кемерово Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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