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В Алтайском крае нет подтопленных домов
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В Алтайском крае нет подтопленных домов 

АиФ — Алтай 28 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Подтопленных домов в Алтайском крае нет по состоянию на 22:00 4 апреля, сообщает ГУ МЧС России по краю.
В воде остаются приусадебные участки, их насчитывается 306. В зоне подтопления находятся 25 населенных пунктов в Краснощековский, Петропавловский, Шипуновский, Смоленском, Первомайском, Целинном, Быстроистокском районах.
В связи с понижением температуры паводковая ситуация в крае стабилизировалась. Но из-за прогнозируемого потепления группировка спасателей передислоцировалась в районы, которым грозит подтопление.
АиФ — Алтай: последние новости
Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей В Алтайском крае перекрыли три затопленные дороги Потепление может усугубить ситуацию с паводком в Алтайском крае - МЧС
 Ещё 74 источника 
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