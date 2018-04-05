В Алтайском крае нет подтопленных домов

В воде остаются приусадебные участки, их насчитывается 306. В зоне подтопления находятся 25 населенных пунктов в Краснощековский, Петропавловский, Шипуновский, Смоленском, Первомайском, Целинном, Быстроистокском районах.

В связи с понижением температуры паводковая ситуация в крае стабилизировалась. Но из-за прогнозируемого потепления группировка спасателей передислоцировалась в районы, которым грозит подтопление.